NIK weźmie pod lupę Służbę Ochrony Państwa. Sprawdzi umiejętności kierowców i "ścieżki awansu"

jozbieszczad pół godziny temu Oceniono 7 razy -7

Trochę tu nieścisłości . Nie chodziło o żaden incydent z kierowcą Morawieckiego .



Cyt: ,,Do dymisji miała się przyczynić nieprzyjemna sytuacja między funkcjonariuszami SOP a agentami Secret Service, do której doszło na lotnisku Okęcie – informuje dziś portal. – Z góry przyszła decyzja, żeby sprawdzić agentów Secret Service alkomatem. Wybuchła awantura. Nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca. Ale to nie koniec. Postanowiono też sprawdzić, czy ochrona amerykańskiej delegacji posiada międzynarodowe prawo jazdy i może jeździć w Polsce. Zrobiło się bardzo nieprzyjemnie – mówi cytowany przez WP funkcjonariusz SOP. "



I za to należy się odznaczenie dla SOP a nie jakaś kontrola NIK !