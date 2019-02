Ziobro odznaczył wydalonego z Norwegii Sławomira Kowalskiego. "Oby więcej takich konsulów"

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nagrodził konsula Sławomira Kowalskiego medalem "Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości" za zaangażowanie w walkę o prawa polskich rodzin w Norwegii. "Oby więcej takich konsulów, oby więcej polskie rodziny miały takiego wsparcia" – powiedział minister Zbigniew Ziobro podcza wręczania odznaczenia. W połowie lutego konsul Sławomir Kowalski został wydalony z Norwegii.

Sławomir Kowalski nagrodzony medalem. Niedawno został wydalony z Norwegii

Sławomir Kowalski był znany ze swojego zaangażowania w walkę o prawa polskich rodzin, które czuły się pokrzywdzone przez działania norweskiego Barnevernet - urzędu, którego zadaniem ma być dbanie o dobro dzieci.

Z końcem stycznia Norwegia zażądała od polskiego MSZ, by konsul został odwołany z placówki w Oslo i odesłany do kraju. Rzecznik norweskiego MSZ Per Bardalen Wiggen wyjaśniał w oświadczeniu dla prasy, że powodem takiej decyzji władz Norwegii jest postępowanie Sławomira Kowalskiego w niektórych sprawach wchodzących w zakres jego obowiązków konsularnych, w tym jego zachowanie wobec funkcjonariuszy państwowych, które nie spełnia wymogów stawianych dyplomatom.

Dwa lata temu Sławomir Kowalski otrzymał tytuł "Konsula Roku". Jest to nagroda przyznawana przez szefa MSZ, którą wręcza się zagranicznym konsulom wyróżniającym się wiedzą merytoryczną, zaangażowaniem w pełnienie funkcji konsularnych i szczególnymi osiągnięciami.