Prasa: Nie ma miejsca dla Kazimierza Marcinkiewicza w wyborach do Parlamentu Europejskiego

mer-llink przed chwilą 0

MArcinkiewicz Kazimierz kiedykolwiek był powaznie rozważany?

Przecież to hołysz i gabarytowy prostak: kiedy był komisarzem w Warszawie z ramienia PiS - krótko - ilez szkód w Stolicy narobił!

A jak by premierem z ramienia PiS ile szkód narobił całej Polsce? Mnóstwo!!!!

I dlatego: pana MArcienkiewicza KAzimierza nieprzyzwoicie w ogóle jest brac do reki.....

Tu jego związek z Wybitna Poetką Izabel nie ma nic dorzeczy - on jest oślizgły tuman i bez tego.

Nigdy nie nalezało go wpuszczac dalej ni.z na słomiankę, i to od strony schodów kuchennych.