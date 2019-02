Paweł Kowal dla Gazeta.pl o zarobkach w NBP: Pani Martyna będzie miała kłopot z dalszą karierą

123waz godzinę temu Oceniono 20 razy 20

najśmieszniejsze , zenujące było jak te dwie blondi wszędzie były z glapą, obskakiwały go, przecierały szlaki, jakby ten idiota stary nie umiał chodzić , Otwierały windy, nie pozwalały tego satyra zapytac o cokolwiek, to te dwa mopsy wiodły go, jak króla , jakim dnem i zerem musi być taki człowiek , który daje się tak ośmieszać. A kim on jest do cholery ! To, że płaci tym blondi za prywatne uslugi , to czy to musi obciążać nasz budżet, i muszą go prowadzać jak króla w afrykanskim buszu