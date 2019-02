Świerzyński o w rozmowie o LGBT: 'Byłem molestowany przez dwie osoby z kręgu PO'

Lider zespołu Bayer Full i członek PSL Sławomir Świerzyński poinformował, że w czwartek złoży rezygnację z członkostwa w partii. W PSL działał przez 25 lat, był szefem lokalnych struktur w województwie mazowieckim. Zdecydował się na odejście z partii, z którą związany był przez lata, gdy ta zdecydowała się na przystąpienie do Koalicji Obywatelskiej.

Sławomir Świerzyński odchodzi z PSL. Nie chce iść "razem z lewakami"

O tym, że zastanawia się nad odejściem z PSL, Sławomir Świerzyński poinformował na Facebooku.

Nowe PSL zapomniało że w opozycji niema koalicji. W tym tygodniu podejmę decyzję czy zostaję w PSL. Nie wyobrażam sobie głosować na LGBT i lewicę. PSL straciło szansę bycia centroprawicą taką jak za Witosa. Partia której hymnem jest Rota idzie razem z aborcjonistami, lewakami i komunistami, będzie razem z nimi walczyć z kościołem, religią w szkołach i sprowadzać uchodźców. Zapowiada się ciekawy rok

- napisał działacz PSL.

Sławomir Świerzyński lider zespołu Bayer Full: Byłem molestowany przez dwie osoby, byli to bliźniacy z PO

Lider grupy Bayer Full mówił o odejściu z PSL także w rozmowie w Polsat News. Podkreślił, że jego decyzja to znak protestu przeciwko obecnej linii politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego, nawiązując w swojej wypowiedzi do "Deklaracji LGBT+", przyjętej w Warszawie przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

- Prezydent Warszawy zaczyna wprowadzać genderową zabawę do przedszkoli i szkół i uważa, że będzie pięknie. No nie będzie pięknie, bo jak się ojcowie obudzą, to taka mowa nienawiści, jaką mieliśmy w Gdańsku, może się powtórzyć - powiedział w "Polityce na Ostro".

Wokalista disco polo wyznał, że jako dziecko był molestowany, dlatego też jest przeciwnikiem homoseksualizmu. W ostatnim wydaniu programu "Polityka na Ostro" zdradził, że był molestowany przez "dwie osoby z kręgu Platformy Obywatelskiej". Nie wyjawił jednak ich nazwisk. Dopytywany o to, czy są to politycy PO, odparł, że "obecnie nie" i że chyba nigdy nimi nie byli, ale przez lata byli blisko tego ugrupowania. W Porannej rozmowie w RMF FM Świerzyński dodał, że osoby, które go molestowały, to bliźnięta.