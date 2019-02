Dworczyk stwierdził, że nikt w PiS "nie nazywał flagi UE szmatą". Przypomniano mu Pawłowicz

dziadekjam godzinę temu Oceniono 22 razy 20

"Michał Dworczyk na pytanie, czy PiS przeprosi "za nazywanie flagi UE szmatą" stwierdził, że nikt w partii tak nie powiedział."

Czyli wg Dworczyka Krycha Pawłowicz to NIKT?! Co na to sama zainteresowana?