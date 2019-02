Senator PiS nie odpuszcza NBP i Glapińskiemu. "Czekam na pełną realizację ustawy"

mondrian4 2 godziny temu Oceniono 37 razy 33

Glapiński wydrenował już miliardy zł z kieszeni Polaków przez utrzymywanie realnie ujemnych stop procentowych . Kasa na lokatach jest zjadana przez inflację, która w przypadku osoby której wydatki to głównie utrzymanie mieszkania i żywność wynosi ok 4-5%. Do tego podatek bankowy - obniżka lokat. Składka na bankrutujące skoki - obniżka lokat. Kurdupel wyszedł na trybunę i krzyknął 'pińcet plus na każde dziecko' i Polakom wyparował z funduszy obligacyjnych kilkumiesięczny zarobek. Wcześniej przecieki z RPP zdradziły ze jest ona skłonna tolerować nawet 4% inflacji (gusowskiej) bez ruszania stóp co zdewastuje oszczędnosci Polaków jeszcze bardziej i ukatrupiło juz właściwie fundusze gotówkowe w których ciulacze ulokowali kilka miliardów PLN. Teraz przymierzają się Wibor zastapić stopą NBP co sprawi że obligacje oparte na tym wskaźniku staną się de facto obligacjami na stałym procencie bo ta Rada nigdy stop nie podniesie więc znów będzie drenowanie oszczędnosci Polaków.

Nie ma i nie było bandy bardziej drenującej kieszenie Polaków. W nagrode za ta dewastację oszczędności wybrani dostają pincet plus a Pixie i Dixie po 50 koła co miesiąc. Puknijcie wy się we łby durni Polacy. Na emeryturze będziecie żreć szczaw i mirabelki bo oszczędnośc mieć nie będziecie i obawy takie wyrażają nawet pisowscy członkowie Rady Polityki Pieniężnej .

Polecam przeczyta historię zadłużania się Grecji zaczętą w latach 90. Rozpoczęła się dokladnie tak samo. Grekom wg niektórych populistycznych polityków też się 'nalezało'. Po 15 latach otrzymali to co się należało. Emeryci zwłaszcza. I nazwy nawet podobne tam Pasok tu PIS