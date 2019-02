Sędzia Sądu Najwyższego odpowiada Andrzejowi Dudzie. "Zarzuty muszą mieć oparcie w faktach"

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

Sędzia Sądu Najwyższego i jednocześnie rzecznik tej instytucji Michał Laskowski zaapelował do Kancelarii Prezydenta o ujawnienie, kto i kiedy miał być poniżany przez sędziów SN. To reakcja na słowa Andrzeja Dudy, które padły we wtorek.

