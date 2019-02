PO chce, by ABW sprawdziła Macierewicza. "Gdyby coś takiego zrobił szeregowiec, dawno by siedział"

Jak informuje Fakt.pl, Platforma Obywatelska domaga się kontroli Antoniego Macierewicza przez ABW. Opozycja chce sprawdzić czy nie powinien on stracić poświadczenia bezpieczeństwa, czyli dokumentu uprawniającego do dostępu do informacji ściśle tajnych. Gdyby tak się stało, Macierewicz musiałby odejść z funkcji szefa podkomisji ds. katastrofy smoleńskiej, bo pracuje ona na wielu ściśle tajnych dokumentach.

Antoni Macierewicz zdradził poufne informacje?

Bezpośrednią przyczyną wniosku PO jest ujawnienie z mównicy sejmowej tajemnic polskiej armii. Wszystko wskazuje na to, że na posiedzeniu Sejmu w 2016 r. Antoni Macierewicz zdradził poufne informacje na temat wyposażenia polskiej armii. W sprawie tej wypowiedziało się Ministerstwo Obrony Narodowej: - Informacje o zapasach wojennych środków bojowych (które ujawnił Macierewicz - red.) są informacjami niejawnymi i nie powinny być upowszechniane - brzmiało oświadczenie MON.

- Gdyby coś podobnego zrobił szeregowiec, już dawno by siedział - powiedział w rozmowie z Fakt.pl Tomasz Siemoniak, były wicepremier i szef MON.

PO złożyła wniosek do KPRM. Chce, by ABW sprawdziła Antoniego Macierewicza

- W związku z nowymi informacjami, ABW w ramach kontrolnego postępowania sprawdzającego winna niezwłocznie odpowiedzieć na kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski pytanie; czy Antoni Macierewicz w okresie pełnienia funkcji publicznych w wolnej Polsce mógł pozostawać pod obcym wpływem?” - napisała Joanna Kluzik-Rostkowska we wniosku, który w środę trafił do KPRM.

W dokumencie Kluzik-Rostkowska przedstawiła osiem rzeczy, jakie PO zarzuca Macierewiczowi. Pierwsza z nich to sprawa publikacji „Raportu z Weryfikacji WSI”. Druga to „opóźnienie o blisko dwa lata uruchomienia Centrum Eksperckiego NATO”. Trzecia dotyczy odebrania dostępu do tajemnic wojskowych generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu, co wg polityczki PO skutkowało „paraliżem funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Narodowego, podlegającego prezydentowi Andrzejowi Dudzie”. We wniosku Platforma zarzuca Macierewiczowi również zerwanie przetargu na zakup śmigłowców Caracali. Kolejne zarzuty partii względem Macierewicza wiążą się z bezpodstawnym udostępnianiem tajnych dokumentów i nieuzasadnionym zarzucaniem działalności szpiegowskiej byłym szefom SKW. Listę zarzutów zamyka oskarżenie o „ośmieszenie Polski poprzez działalność komisji i podkomisji ds. zbadania przyczyn katastrofy Smoleńskiej”.

Krzysztof Brejza: "Podkomisja działa jak firma krzak"

Wniosek Platformy wynika m.in. z braku informacji na temat działań prowadzonej przez Macierewicza podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem.

Poseł PO Krzysztof Brejza poinformował na Twitterze, że skierował do WSA skargę na działania podkomisji smoleńskiej.

- Ostatni komunikat podkomisji ds. katastrofy smoleńskiej na stronie internetowej - 20 września 2018. Ponad 5 miesięcy temu! „Chodzi o to, aby wyjaśniać, a nie żeby wyjaśnić i skończyć wyjaśnianie...". W związku z ukrywaniem przez A. Macierewicza faktów dotyczących działalności podkomisji skierowałem do WSA skargę (za pośrednictwem podkomisji). Podkomisja działa jak firma krzak - nie odbiera korespondencji - napisał na Twitterze Krzysztof Brejza z PO.