Marek F. ukrywa się przed odsiadką. Policja wystąpiła do sądu o wydanie listu gończego

misiek1959 2 godziny temu Oceniono 4 razy 4

Według mnie pan F. wygrzewa się od kilku tygodni w jakimś odludnym kraju na południowym Pacyfiku, nurkuje, popija drinki z parasolkami i ma się dobrze posługując się na przykład paszportem jakiegoś słowiańskiego kraju sąsiedniego. Bo przecież nie chodzi o to by złapać króliczka ale by go gonić! Nasza milicja będzie zaś go szukała, szukała i nie znajdzie.