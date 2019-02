PiS pyta, czy opozycja poprze 500 plus. PSL pokazuje kwity. "Miśku, to wy głosowaliście przeciw"

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta // Twitter / @nowepsl

Politycy PiS - Beata Szydło i Michał Dworczyk - pytają opozycję, czy jeśli dojdą do władzy, poprą program 500 plus. Na apel zareagowało PSL i pokazało wyniki sejmowego głosowania z 2016 r. "My już poparliśmy, to wy głosowaliście przeciw" - mówi PSL.

