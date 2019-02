Po krytyce "Wiadomości" z TVP Info zaczęli znikać ludzie Jarosława Gowina

Chodzi o obecność polityków Porozumienia Jarosława Gowina w programach "Minęła 8" i "Minęła 20" na antenie TVP Info. Przykład z ostatnich 24 godzin: we wtorek w "Minęła 20" był Michał Woś (współpracownik Ziobry), który po 11 godzinach wrócił do studia już jako gość "Minęła 8". W obu programach nie było z kolei nikogo od Gowina.

Sprawdziliśmy, jak często od 18 stycznia w tych dwóch programach bywali politycy dwóch mniejszych partii - koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości. Od tego dnia do 11 lutego niemal codziennie, a czasami nawet dwa razy w ciągu dnia politycy Porozumienia bywali w tych programach. Ale już na krótko przed tym dniem Solidarna Polska zaczęła wypierać Porozumienie. Dlaczego?

W nieoficjalnych rozmowach politycy partii Jarosława Gowina wskazują, że ma to związek z krytycznymi wobec TVP wypowiedziami najbliższej współpracownicy wicepremiera - minister przedsiębiorczości Jadwigi Emilewicz. To ona 5 lutego w Radiu Plus mówiła o "Wiadomościach" TVP:

To nie jest ten standard, który jest mi bliski i to nie jest forma komunikacji, którą bym uprawiała w tym trudnym czasie, nawet jeżeli druga strona podgrzewa temperaturę debaty.

Chodziło o to, jak flagowy program informacyjny TVP relacjonował blokowanie i obrzucenie wyzwiskami pracującą dla TVP Info publicystkę Magdalenę Ogórek. "Wiadomości" pokazały wizerunki i podały personalia osób, które brały udział w tym proteście.

Od tego czasu - czyli krytycznych pod adresem TVP słów Emilewicz z obu programów zaczęli znikać politycy Porozumienia. Przed przesileniem do tych programów chodzili z Porozumienia: Karol Rabenda, Kamil Bortniczuk, Iwona Michałek. Michał Wypij, Jan Strzeżek, Zbigniew Gryglas, Marcin Ociepa, Jacek Żalek i Jacek Ozdoba. A już po - począwszy od 10 lutego - z Porozumienia występuje w zasadzie tylko Jacek Ozdoba (z jednym wyjątkiem: 24 lutego, Marcin Ocieka). Stosunek do Ozdoby w Porozumieniu nie jest jednoznaczny, bo choć należy do tej formacji, to kojarzony jest już Ziobrą i Patrykiem Jakim (był sztabowcem i rzecznikiem Jakiego, gdy wiceminister ubiegał się o prezydenturę Warszawy).

W miejsce ludzi Gowina bywać zaczęli często z kolei współpracownicy Zbigniewa Ziobry - Jan Kanthak i Michał Woś, wcześniej nieobecni w tych programach. Jeśli nie liczyć Ozdoby, to przez 14 dni partia Gowina nie miała swojego człowieka w tych dwóch flagowych programach TVP Info, podczas gdy w poprzednich tygodniach byli wręcz codziennie.

W obozie władzy wypieranie Porozumienia przez Solidarną Polskę jest interpretowane jako przejaw wewnętrznej walki.