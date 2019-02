Michał Kamiński porównuje Beatę Szydło do Misia Fazi. "Spuśćmy zasłonę milczenia na jej kompetencje międzynarodowe"

puuchatek godzinę temu Oceniono 25 razy 23

O, przepraszam! Panie Kamiński, chybaś się Pan zagalopował tym razem. To gruba przesada. Porównanie pani Szydło do misia Fozzie to zwykłe grubiaństwo. Miś Fozzie może i był pierdołą, ale sympatyczną pierdołą, i przynajmniej PRÓBOWAŁ dobrze robić to, co robił.