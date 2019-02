Szydło atakuje PSL za wejście do Koalicji. Rzecznik partii nazywa ją "chciwą osobą bez kompetencji"

We wtorek wieczorem Beata Szydło wystąpiła w programie "Gość Wiadomości" TVP Info. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim wyborów do Parlamentu Europejskiego. Była premier ostro krytykowała Polskie Stronnictwo Ludowe, które przyłączyło się do Koalicji Europejskiej.

- Myślę, że dla wielu działaczy i wielu ludzi wspierających do tej pory PSL to jest duży szok, że ich ugrupowanie dołącza do tak egzotycznej koalicji - powiedziała Beata Szydło.

- To pokazuje determinację i chęć za wszelką cenę uratowania, ja mam wrażenie, liderów PSL, a szczególnie szefa PSL, któremu wydaje się, że udział w tej koalicji pozwoli mu na przetrwanie - dodała.

Na słowa wicepremierki ds. społecznych szybko odpowiedział rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak. "Powiedziała chciwa osoba bez kompetencji, która jako pierwsza w historii sama sobie przyznała nagrodę będąc premierem... a teraz przebiera nóżkami żeby doić w Euro..." - skomentował na Twitterze.