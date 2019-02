Kaczyński docenił kluby "Gazety Polskiej". "Oddziały szturmowe potężnej armii"

mirek_nad_jeziorem godzinę temu Oceniono 22 razy 18

Przecież ten kurdupel jawnie nawołuje do rozlewu krwi. Oddziały szturmowe? Terytorium wroga? To jest właśnie jątrząca mowa nienawiści chorego umysłowo osobnika, któremu marzy się władza na wzór hitlerowskiej. Potężna armia krocząca ku zwycięstwu? Jaka do cholery armia? Zwycięstwu nad czym? Zdrowym rozsądkiem? kaczyński i większość jego ekipy powinni rezydować w Tworkach a nie na Nowogrodzkiej. Chyba, że przekształci się ich siedzibę w szpital psychiatryczny dla "napoleonów", "mussolinich (patrz- duda)", "dzierżyńskich" (jak antoni) i oczywiście "hitlerków" razem z ich stormtroopers.