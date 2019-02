Cesarz disco polo odchodzi z PSL, bo nie chce koalicji. "Nie wyobrażam sobie głosować na LGBT"

"Nowe PSL zapomniało że w opozycji niema koalicji. W tym tygodniu podejmę decyzję czy zostaję w PSL. Nie wyobrażam sobie głosować na LGBT i lewicę. PSL straciło szansę bycia centroprawicą taką jak za Witosa. Partia której hymnem jest Rota idzie razem z aborcjonistami, lewakami i komunistami, będzie razem z nimi walczyć z kościołem, religią w szkołach i sprowadzać uchodźców. Zapowiada się ciekawy rok" - napisał Świerzyński [pisownia oryginalna - red.].

W rozmowie z WP.pl lider Bayer Full wyjaśnił, że podjął już decyzję i w czwartek odda legitymację partyjną i poda się do dymisji - muzyk jest członkiem zarządu PSL w powiecie płockim i szefem struktur w gminie Łąck.

Razem z nim ma odejść kilku innych działaczy, którzy "nie mogą wybaczyć" partii dołączenia do Koalicji Europejskiej. - Są oburzeni, że pracowali nad tą "firmą" 50 lat, dbali to to, by była postrzegana jako dobra i rodzinna partia. Zostało to zniweczone w jednej chwili - wyjaśnia Świerzyński.

Kosiniak-Kamysz: Nie będę mu teraz dokuczał

Przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz do deklaracji Świerzyńskiego podszedł ze spokojem. - Spotykamy się, jak jestem na ziemi płockiej. On jest prezesem powiatowym. Chciałbym, żeby w jego gminie były lepsze wyniki, bo nie udało im się wygrać wyborów na wójta, wprowadzili niezbyt dużą reprezentację do Rady Gminy. Rozumiem, że to były trudne wybory i nie będę teraz mu dokuczał - powiedział. Jednocześnie dodał, że partia będzie patrzeć na niego z sympatią i słuchać jego muzyki, niezależnie od jego decyzji.

Świerzyński "wrogiem homoseksualizmu"

Sprzeciw wobec "głosowania na LGBT" wpisuje się w homofobiczne poglądy Świerzyńskiego, które on sam tłumaczy tym, że był w dzieciństwie molestowany przez mężczyznę. Gdy wyznał to w programie Agnieszki Gozdyry w Polsat News, ta próbowała mu tłumaczyć, że orientacja seksualna nie ma związku z pedofilią. Muzyk odparł jednak, że "mały chłopiec nie rozróżnia takich rzeczy".

- Ja nie jestem za promowaniem homoseksualizmu, ja jestem wrogiem. Pokazywania tych wszystkich parad dziwnych, gejów, tych lgbt, "vans", "trans", "śmans" itp., itd. - mówił.

Porażki polityczne lidera Bayer Full

Świerzyński był związany z PSL od lat 90. W 1995 roku angażował się w kampanię wyborczą Waldemara Pawlaka na prezydenta. Sam kandydował z list Stronnictwa w wyborach parlamentarnych w latach 1997, 2007, 2011 i 2015, a także w wyborach samorządowych w latach 2010 i 2014. Za każdym razem bezskutecznie.