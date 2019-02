Michał Dworczyk o obietnicach PiS. "Nie wszyscy ministrowie wiedzieli o konkretnych propozycjach"

pan.szklanka 2 godziny temu Oceniono 17 razy 17

Też mi nowina. Morawiecki, gdy był prezesem banku nie wiedział, że ten udziela kredytów we frankach. Zalewska nie wiedziała, że dziecko z niedostateczną oceną na świadectwie III klasy gimnazjum, cofnie się o 2 lata. Szyszko, że rysie są pod ochroną i nie wypada ich wieszać na ścianach oraz co to są smugi kondensacyjne. Ardanowski nie wie, że to głównie myśliwi przenoszą ASF i odstrzał dzików sytuację pogorszy. Gliński nie wie, w przeciwieństwie do własnego brata, że jest idiotą. Gowin wie, ale się nie cieszy.