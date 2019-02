"Może został zaatakowany, bo KNF rozzuchwalała przestępców". Tak Ziobro mówił o pobiciu Kwaśniaka

We wtorek, Sąd Rejonowy w Szczecinie stwierdził, że nie było podstaw do zatrzymania byłych szefów Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka i Andrzeja Jakubiaka.

Kwaśniak został zatrzymany 6 grudnia 2018 roku przez CBA. Usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków. Teraz, jak orzekł sąd, zatrzymanie było niezasadne, podobnie jak zastosowanie środków zapobiegawczych. - Sąd jednoznacznie stwierdził, że nie było żadnych przesłanek do stawiania zarzutów - mówił Wojciech Kwaśniak w rozmowie z Gazeta.pl.

Ważne w całej sprawie jest to, że Kwaśniak w 2014 roku został brutalnie pobity, a zleceniodawcą ataku miał być członek rady nadzorczej SKOK Wołomin. To "zlecenie" na Kwaśniaka miało być reakcją na jego pracę w KNF i interwencje ws. SKOK-ów.

Ziobro: Być może Kwaśniak został zaatakowany, bo KNF rozzuchwalała przestępców

Nie tak dawno, bo tuż po akcji CBA i zatrzymaniu Kwaśniaka, dwóch ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości wypowiadało się o całej sprawie. Dziwiły zwłaszcza słowa prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. 8 grudnia w TVP Info Ziobro powiedział:

Być może Wojciech Kwaśniak został zaatakowany, bo Komisja Nadzoru Finansowego przez lata rozzuchwalała przestępców

Bierecki: To nie jest tak, że bandyta zawsze bije tego dobrego

Także współtwórca SKOK-ów, obecnie senator PiS Grzegorz Bierecki, w tamtym okresie komentował zatrzymanie Kwaśniaka i powracał do sprawy pobicia. Mówił:

Nie wiem, jakie były przyczyny tego pobicia. Na pewno były związane z działalnością nadzorczą KNF. Ale czy chodziło o zablokowanie skutecznej działalności czy też o inne okoliczności? To już prokuratura jest w stanie wyjaśnić i na pewno osoby, które zlecały i wykonały to pobicie, są w rękach wymiaru sprawiedliwości, więc na pewno to ustalą. To nie jest tak, że bandyta zawsze bije tego dobrego

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski mówił natomiast, że to właśnie zatrzymanie Kwaśniaka i kilku innych urzędników (w tym byłego szefa KNF Andrzeja Jakubiaka) to "prawdziwa afera KNF". Odnosił się w ten sposób do głośnej sprawy Marka Chrzanowskiego i jego zatrzymania w grudniu.

- To jest prawdziwa afera KNF - mówił Święczkowski i wskazywał, że zatrzymanie Kwaśniaka nie miało przykryć zatrzymania, byłego już przewodniczącego KNF Chrzanowskiego.