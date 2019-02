Znane nowe nazwiska PiS na listach do Europarlamentu. Z rządu startować może aż 20 osób

almagus pół godziny temu Oceniono 6 razy 6

Pracujmy na własny szacunek, tylu rodaków wyjechało!

Po co do parlamentu europejskiego Polaków, którzy na to nie zasługują?

Którym tylko jest własna korzyść celem w imię boże?



Oszuści na posadach, procesjach i władzach!



Oszust na oszuście.

Ciemny lud to kupi.

Z bogiem złotouście.

Ale wierny głupi!



Za zbawienie wieczne.

Opłatek skrobiowy.

Pochylić konieczne.

I obłęd zbiorowy.



Sekty pazerności.

Z wiarą ich bezpiecznie.

Wierny płaci, pości.

Szatan w ogień wiecznie.



Oni po bożemu.

Śmietanka święcona.

Złoto nie każdemu.

W imię matki łona.



Feudał na feudale.

Inaczej oligarchia.

Wolność, raczej wcale.

Do tego parafia.



Zejdźmy na ziemie, głupota w cenie, do nieba leci, nim się oświeci!



2016-10-04 almagus

