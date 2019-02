Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Duda podpisał postanowienie

Wybory do Parlamentu odbywają się co pięć lat. Państwa członkowskie UE same podejmują decyzję o dacie wyborów, wybory muszą jednak odbyć się w tym samym tygodniu w każdym państwie członkowskim. Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym.

W kadencji 2014-2019 w Parlamencie Europejskim zasiada 751 posłów. Wraz z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE liczba ta zostanie prawdopodobnie zmniejszona do 705 europosłów. W PE zasiądzie 52 posłów z Polski.

Każdy z uprawnionych obywateli ma prawo do oddania głosu w lokalu okręgowej komisji wyborczej. Informacje na temat przynależności do danego okręgu wyborczego zostaną podane do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów. Za pomocą obwieszczenia wyborcy poinformowani zostaną o numerach, ulicach oraz siedzibach komisyjnych, do których zostaną przydzieleni.

Głosować będzie można osobiście, korespondencyjnie lub za pomocą upoważnionego pośrednika. Możliwe będzie głosowanie poza miejscowością zamieszkania.