Roman Giertych wzywa Jarosława Kaczyńskiego do zwrotu 50 tys. zł. Mecenas daje politykowi 7 dni

jurek4491 godzinę temu

BRAWO Giertych , prezesa i PiS trzeba zniszczy bo sprowadzą na nasz kraj wielkie nieszczęście .

Budżet dawno uchwalony a " piątka prezesa " czytaj ( kiełbasa wyborcza ) to jest 42 mld. zł. wzięło się z kosmosu - jak to jest możliwe kiedy nie było pieniędzy :

- dla niepełnosprawnych

- nie było dla nauczycieli

- to samo spotkało innych protestujących

- służba zdrowia leży

A to nagle pyk myk i pieniądze są , to jest jakieś wielkie OSZUSTWO żeby ratować wizerunek PiS-u i prezesa bo afera goni aferę .