Kazimierz Kujda w "Sieciach" o kontaktach z SB: Byłem młodym, przestraszonym chłopakiem

- Nie by貫m tajnym wsp馧pracownikiem SB, je瞠li pod tym okre郵eniem rozumie si podpisanie zobowi您ania do wsp馧pracy, przyj璚ie pseudonimu oraz ch耩 szkodzenia innym - deklaruje w wywiadzie w najnowszym wydaniu tygodnika "Sieci" Kazimierz Kujda, do niedawna prezes Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej, a wcze郾iej r闚nie by造 prezes sp馧ki "Srebrna". Zapewnia te, 瞠 nigdy nie podpisa takiej deklaracji.

"Gazeta Wyborcza" poinformowa豉 w lutym, 瞠 Kazimierz Kujda by zarejestrowany jako tajny wsp馧pracownik PRL-owskich s逝瘺 o pseudonimie "Ryszard". Kujda t逝maczy w闚czas, 瞠 nigdy nie podj掖 wsp馧pracy z SB, kt鏎a doprowadzi豉by do czyjej krzywdy. Jak zapewnia, m鏬 podpisa dokumenty ubiegaj帷 si o wyjazd za granic. Mimo to 12 lutego zosta odwo豉ny ze stanowiska w NFO夷GW.

Kazimierz Kujda w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" wyja郾ia, 瞠 S逝瘺a Bezpiecze雟twa nawi您a豉 z nim kontakt pod koniec lat 70., kiedy by studentem Politechniki Warszawskiej.

- Wprowadzili mnie do jakiego pokoju [w hotelu Forum - red.]. Tam na zmian nak豉niali mnie do nawi您ania wsp馧pracy z SB i podpisania zobowi您ania. Kiedy zdecydowanie odmawia貫m, znowu na przemian straszyli mnie i szanta穎wali. Typowa zabawa w "dobrego i z貫go" esbeka. Trwa這 to d逝go. Opiera貫m si, bo nie chcia貫m mie z nimi nic wsp鏊nego. W ko鎍u zamkn瘭i drzwi na klucz i zagrozili, 瞠 nie wyjd, je郵i czego nie podpisz

- stwierdza. By造 prezes NFO夷GW przekonuje, 瞠 podpisa jedynie "deklaracj prowadzenia dialogu w zakresie gospodarki, energetyki, spraw naukowych", co jego zdaniem "wyklucza這 sporz康zanie donos闚 czy informowanie o innych osobach".

Kazimierz Kujda w "Sieciach": W teczce wiele nieprawdziwych informacji

- By貫m m這dym, przestraszonym sytuacj ch這pakiem, chcia貫m si wydosta z potrzasku. (...) Ba貫m si. SB to by豉 ponura organizacja, nieznana i niebezpieczna, stoj帷a ponad prawem. (...)To banalna historia ch這paka, kt鏎ego chcieli zwerbowa, ale si nie da

- wspomina.

Funkcjonariuszowi S逝瘺y Bezpiecze雟twa Kujda mia opowiada m.in. o kilkumiesi璚znych pobytach w Austrii i Niemczech. Podkre郵a, 瞠 do kontakt闚 dochodzi這 jedynie przy odbieraniu i oddawaniu paszportu, mia podawa przy tym informacje "nieprawdziwe albo neutralne".

- W teczce pracy znajduje si wiele opis闚 spotka, kt鏎ych w rzeczywisto軼i nie by這, wiele zmy郵e, co potrafi udowodni. (...) Nie by這 瘸dnych szkole ani zada zleconych do realizacji. To, co on o mnie nawypisywa, jest straszne i nieprawdziwe - m闚i Kujda, odnosz帷 si do notatek funkcjonariusza SB.