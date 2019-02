Nowy sondaż: PiS rządzi samodzielnie. W Sejmie jeszcze cztery ugrupowania

tomtg123 pół godziny temu Oceniono 24 razy 18

Aha. I dlatego PiS, mający dostęp do prawdziwych - wewnętrznych sondaży dostaje nagłej sraczki i ogłasza wczoraj program obietnicowo-wydatkowy rodem jak z Grecji albo Wenezueli, choć parę miesięcy temu PiS odmawiał pieniędzy nie tylko na 500+ na 1sze dziecko, ale nawet na dofinansowania dla kalekich dzieci ?

Sorry, ale takie bajki to nie z nami.

Takie sondaże, to sobie pan Kaczyński, może kupić w każdym sklepie z sondażami.

Jak PiS wydaje miliard rocznie na propagandową gadzinówkę TVP, to i jedną czy drugą sondażownię też może kupić, w końcu to taka sama potrzeba propagandowa, a kasa na propagandę jest i musi być ( w końcu chodzi o to, że PiS tonie i gra o życie, bo alternatywa jest taka, jak PiS przegra, to Kaczyński trafi do pierdla, czyli będzie prawo i sprawiedliwość, co daj Boże amen).

:)



Prawda jest taka, że Kaczyński ma gacie pełne strachu, a on sam dobrze wie, że ma powody się bać.