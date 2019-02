Urzędnik Dudy o karcie LGBT: To promocja ideologii. Zandberg: Promować to można szynkę babuni

W niedzielnym programie "Woronicza 17" w TVP Info jednym z tematów była podpisana przez Rafała Trzaskowskiego Karta LGBT dla Warszawy.

"Nie życzę sobie, żeby moje dziecko było edukowane nt. homoseksualizmu"

Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta wyraził zdziwienie, że prezydent stolicy tak szybko zajął się tą kwestią. - To chyba nie jest fundamentalny problem, bo cały czas mamy w Warszawie bardzo poważne korki. Wydaje mi się, że w Warszawie są poważniejsze problemy, które powinny być rozwiązane - stwierdził. Dodał, że to "niepoprawna sytuacja", że działanie przewidziane w Karcie LGBT będą finansowane z pieniędzy samorządowych. - To lekka przesada - uznał.

Zarzucił również, że Karta LGBT to tak naprawdę "promocja środowisk homoseksualnych i ideologii LGBT". - Nikt z rodzicami w szkołach warszawskich na ten temat nie rozmawiał - podkreślił i dodał, że tego typu decyzje nie powinny być podejmowane bez zgody rodziców. - Ja nie życzę sobie, żeby moje dziecko było edukowane, jeśli chodzi o homoseksualizm - zaznaczył.

Zandberg: Promować można szynkę babuni albo truskawki

Odpowiedział mu Adam Zandberg. - Mówimy o tym, żeby była w szkołach edukacja, która uczy, że jak ktoś jest inny, to nie należy go tłuc w szatani, ale zaakceptować, że ludzie są różni. - stwierdził. - Promować to można szynkę babuni albo truskawki. Myślę, że dobrze, żeby szkoła uczyła dzieci, że ludzie są różni, a nie żeby się nawzajem prześladowali - dodał.

Poparł go Jerzy Wenderlich. - Jeśli pan mówi, że pan nie życzy sobie, aby pana dziecko było edukowane homoseksualnie, to znaczy, że pan niczego nie rozumie. O jakiej edukacji homoseksualnej pan mówi? Tu chodzi o to, żeby jeden drugiego rozumiał - stwierdził. - To, co robi dzisiaj prezydent Trzaskowski, ma uczynić Warszawę dla wszystkich, ma sprawić, że każdy czuje się bezpieczny - podkreślił.