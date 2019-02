Podpisano deklarację o powołaniu Koalicji Europejskiej. Kosiniak-Kamysz: Międolenie się skończyło

- Powołujemy Koalicję Europejską po to, żeby bronić Polskę przed siłami antyeuropejskimi, przed tymi, którzy osłabiają, niszczą polską pozycję w Unii Europejskiej - powiedział Grzegorz Schetyna chwilę przed tym, jak oficjalnie podpisano deklarację o powołaniu Koalicji Europejskiej.

Podpisali ją przewodniczący pięciu partii, które w wyborach do Parlamentu Europejskiego startować będą z jednej, szerokiej listy. Chodzi o PO, PSL, SLD, Nowoczesną i Zielonych.

Schetyna o PiS: Boją się wyborczej porażki

Deklaracja została podpisana dzień po konwencji PiS, podczas której partia rządząca przedstawiła swój nowy program wyborczy. - Widzieliśmy obietnice wyborcze, widzieliśmy agresję, ale widzieliśmy też strach i panikę. Widzimy, jak boją się tych wyborów, następnych wyborów, jak boją się wyborczej porażki - stwierdził szef PO. - Nic nie usłyszeliśmy o pomyśle na UE, na kampanię w wyborach do PE, był tylko zestaw obietnic i czystej korupcji politycznej - dodał.

- Wierzę, że pójdziemy drogą 1989 roku, że wyciągniemy wnioski z ostatnich trzech lat. Musimy być wspólnie przekonani, że to jest czas dobrej współpracy, ciężkiej pracy w kampanii wyborczej, przekonywania Polek i Polaków, a na koniec wyborczego zwycięstwa. Wierzę, że wspólnie wygramy - zapewnił Grzegorz Schetyna.

Kosiniak-Kamysz: Międolenie się skończyło

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że powstaje największa w historii Polski koalicja. - Międolenie się skończyło. (...) To odpowiedź na wezwanie naszych rodaków - stwierdził.

Dodał, że Koalicja Europejska jest dla Polski "wielką nadzieją". - Nie robimy tego przeciwko komuś. Robimy to dla Polski i dla Polaków, dla większego budżetu europejskiego, dla lepszych dopłat rolniczych, dla czystego powietrza, dla taniej zielonej energii. Dlatego, żeby w Polsce i Europie każdy mógł znaleźć swoje godne miejsce - powiedział.

"To szansa, że zakończymy szaleńcze rządy PiS"

Włodzimierz Czarzasty, szef SLD, stwierdził, że Koalicja Europejska to "dobry, chociaż trudny projekt". - Tworzymy Koalicję Europejską po to, żeby nikt Polski z UE nie wyprowadził, tworzymy Koalicję Europejską po to, żeby Polska nadal z Unii korzystała - stwierdził.

- Dla ugrupowań ludzi składających się na Koalicję Europejską ważny jest szacunek dla wszystkich, godność, wartości europejskie, praworządność. To szansa na to, że zakończymy szaleńcze rządy PiS. To szansa na przywrócenie praworządności, znaczenia konstytucji i miejsca Polski w Unii Europejskiej - zapewniła Katarzyna Lubnauer, liderka Nowoczesnej.

- Łączy nas wspólna ambicja, żeby Polska stała się liderką Zjednoczonej Europy. Europy, która zmaga się ze zmianami klimatu, walce z nierównościami społecznymi i walce o stabilną gospodarkę - dodała Małgorzata Tracz, współprzewodnicząca Zielonych.