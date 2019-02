Morawiecki o tym, kiedy obietnice wejdą w życie. "Mamy wszystko przemyślane i przeliczone"

Morawiecki mówił w TVP Info, że w pierwszej kolejności rząd ma już przygotowaną ustawę dotyczącą transportu, odbudowy komunikacji między gminami, powiatami.Chodzi nie tylko o połączenia PKS, ale też o transport prywatny.



- Będzie to polegało na przekazaniu dobrze wyliczonych sum pieniędzy dla powiatów po to, żeby mogły od tzw. wozokilometra odbudować ten transport. Startujemy z tym programem od kwietnia. Ustawa będzie gotowa już w marcu- mówił premier.

Szef rządu poinformował, że w maju będą wypłacone dodatkowe pieniądze dla emerytów, tzw. Emerytura Plus dla wszystkich emerytów.

Z kolei od 1 lipca będzie wprowadzany program 500 Plus od pierwszego dziecka.

Premier poinformował, że koszt realizacji tych programów, to około 40 miliardów złotych w skali roku. - Mamy wszystko przemyślane i przeliczone To są duże programy, ale mają też zadanie inwestycyjne - mówił w TVP Info szef rządu.

Nowe propozycje przedstawione na sobotniej konwencji PiS to: rozszerzenie od lipca programu Rodzina 500 plus także na pierwsze dziecko, pomoc dla młodych osób, które do ukończenia 26. roku życia mają nie płacić podatku PIT, obniżenie kosztów pracy poprzez między innymi co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu i obniżenie PiT-u dla wszystkich pracujących, 1100 złotych "trzynastki" dla emerytów oraz przywrócenie połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach.