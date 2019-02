Prezes Kaczyński obiecał 500 plus na pierwsze dziecko. Od lipca ma zniknąć kluczowy warunek

Ogłoszenie przez Jarosława Kaczyńskiego nowej odsłony programu 500 plus to jeden z najważniejszych punktów sobotniej konwencji PiS. Łącznie obietnic było pięć:

wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka,

młodzi ludzie do 26. roku życia nie będą płacić 18 proc. podatku PIT dla pracowników,

obniżony zostanie PIT pracowniczy,

wprowadzenie "trzynastki" dla emerytów w wysokości 1100 zł na osobę

przywrócone zostaną połączenia PKS.

PiS ogłosił nowy program 500 plus. Pieniądze na pierwsze dziecko

Tuż po konwencji szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że 500 plus od pierwszego dziecka jest "społecznie oczekiwane" oraz, że "złożenie takiej propozycji to 100 proc. gwarancji finansowania". Dodała także wdrożenie tej zmiany w programie uprości samą procedurę wydawania świadczenia.

- Nie trzeba będzie sprawdzać kryterium dochodowego. To świadczenie - podobnie jak wyprawka szkolna 'Dobry start' - będzie wypłacane bez sprawdzenia sytuacji dochodowej rodziny. Wydania tego typu decyzji jest mniej czasochłonne, zdecydowanie prostsze - powiedziała Rafalska.

Teraz 500 plus również przysługuje na pierwsze i jedyne dziecko, ale ze względu na kryterium dochodowe nie przysługuje wszystkim rodzicom. Świadczenie wypłacane jest rodzinom, w których na jednego członka rodziny dochód nie przekracza 800 zł netto lub, w przypadku niepełnosprawnego dziecka, 1200 zł netto. Kryterium dochodowe przyznawania 500 plus zniknąć ma od 1 lipca tego roku. Można się spodziewać, że pozostałe zasady i sposób przyznawania 500 plus nie ulegnie zmianie.

Rafalska we wrześniu: Nie stać nas

Tymczasem warto przypomnieć, że we wrześniu 2018 r. Elżbieta Rafalska studziła nadzieję rodziców, którzy mają tylko jedno dziecko. - Gdybyśmy chcieli sfinansować każde dziecko w Polsce, to koszt programu by się niemal podwoił, a na to nas nie stać - mówiła wówczas minister w TVP Info.

Podczas sobotniej konwencji PiS premier Mateusz Morawiecki powiedział z kolei, że roczny koszt nowych obietnic wynosi około 30-40 miliardów złotych. Środki te mają pochodzić z poprawy systemu podatkowego, rozwoju gospodarczego oraz ze zmniejszenia biurokracji i kosztów administracji. W obecnym kształcie program 500 plus kosztuje budżet państwa ok. 22,5 mld zł.

500 plus na pierwsze dziecko. Dworczyk: pieniądze są zabezpieczone

Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, powiedział dziennikarzom po konwencji, że wszystkie propozycje programowe, które dzisiaj zostały zaprezentowane, wynikają z możliwości budżetowych. - W tegorocznym budżecie pieniądze na te wszystkie zobowiązania są jak najbardziej zabezpieczone - zapewnił szef KPRM.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że program PiS jest "walką o klasę średnią, żyjącą na poziomie europejskim". Powiedział też, że jednym z celów rządu jest zachęcanie młodych ludzi do pozostawania w Polsce lub powrotu z emigracji.

Szef rządu zapowiedział, że kolejne propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości pojawią się w czerwcu i lipcu.