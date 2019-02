Macierewicz o decyzji PSL: Ta formacja wywodzi się z sojuszu z PZPR i w nim pozostaje

- Ta formacja wywodzi się z sojuszu z PZPR i w nim pozostaje - dodał wiceprezes PiS. W skład Koalicji Europejskiej wchodzą, oprócz PO i PSL, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesna, Partia Zieloni, Unia Europejskich Demokratów, Teraz! i Inicjatywa Polska.

Antoni Macierewicz powiedział, że nowe propozycje PiS skupiają się na tym, co jest najważniejsze dla Polaków. Podczas konwencji PiS w Warszawie prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział między innymi wprowadzenie 500 plus także na pierwsze dziecko, zniesienie obowiązku płacenia podatku PIT przez osoby poniżej 26. roku życia oraz 1100 złotych "trzynastki" dla każdego emeryta.

Macierewicz o obietnicach PIS: Tego będzie można dotknąć

Antoni Macierewicz powiedział w Polskim Radiu 24, że propozycje te są promocją polskiej młodzieży i ochroną emerytów. Dodał, że pomoc dla rodzin i wsparcie młodzieży, aby chciała pozostać w kraju, są najważniejsze dla przyszłości Polski. Wiceprezes PiS podkreślił, że zapowiedzi te będą zrealizowane jeszcze w tym roku.

- Tego będzie można dotknąć, to będzie można zweryfikować, to nie są obiecanki: jak nas wybierzecie, to my zrealizujemy. Nie, my zrealizujemy bez względu na to, czy nas wybierzecie, czy nie - oświadczył Antoni Macierewicz.

Gość Polskiego Radia 24 dodał, że praktyka rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego pokazała, iż politycy tych partii są w stanie cofnąć nawet najlepsze reformy. Skrytykował też współtworzoną przez Platformę Koalicję Europejską mówiąc, że nie ma ona programu i sięga po dawnych działaczy komunistycznych.