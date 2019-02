Pieniądze jednak dają szczęście. Nowy program PiS to gol do szatni dla PO [ANALIZA]

Wprost powiedział to premier Mateusz Morawiecki ("dla nas Europa to europejskie zarobki i zasobność") i Jarosław Kaczyński ("my, uwzględniając realia, te kieszenie wypełniamy", "europejskość w portfelach").

Jarosław Kaczyński na wstępie nawiązał do słów reżyserki Agnieszki Holland. Według prezesa PiS "jeśli wygrają nasi przeciwnicy, to będzie gorzej niż było". I prezes PiS, i premier w istocie powiedzieli, że jeśli PiS wygra, to będzie tak, jak jest, ale bardziej.

PiS przetestowało już skuteczność prostego transferu pieniędzy w postaci 500+. Teraz idzie więc za ciosem. Obietnica 500 zł już na pierwsze dziecko (a więc bez limitu 800 zł dochodu na głowę w rodzinie), trzynasta emerytura (póki co zapowiedziana jako pewnik tylko w roku wyborczym) i brak PIT-u dla osób do 26. roku życia to pomysły proste do granic możliwości. A dzięki temu bardzo łatwo jest wyborcy zidentyfikować swojego dobrodzieja. Łatwo emerytowi będzie zobaczyć dodatkowe 1,1 tys. zł w portfelu, a 20-latkom odczuć brak płacenia podatku dochodowego.

Dalej już jest mniej konkretnie

Inne sztandarowe zapowiedzi są mgliste, bo jeszcze niewypracowane: obniżenie kosztów pracy, przywrócenie połączeń między małymi miastami. Roczne koszty tych punktów programu PiS szacuje - jak powiedział Morawiecki - na 30-40 miliardów złotych. Bez względu na wiarygodność tych wyliczeń, to PiS znów zdominowało dyskusję programową. W zestawieniu z wciąż wykluwającą się i programowo wewnętrznie sprzeczną Koalicją Europejską PiS narzuca tematy dyskusji.

Jeśli użyć stylistyki Morawieckiego, że obecna kadencja Sejmu jest pierwszą połową meczu, a kolejna będzie drugą, to PiS konkretnymi i finansowymi obietnicami strzeliło opozycji gola do szatni. I jeśli ta opozycja nie chce być w defensywie do końca meczu, powinna strzelić szybko bramkę kontaktową.

Szydło - reaktywacja

Konwencja programowa PiS to też reaktywacja Beaty Szydło. Wycofana i marginalizowana w obozie władzy wciąż pozostaje bohaterką elektoratu PiS. Swoje krótkie przemówienie zaczęła tak: - Pamiętacie mnie jeszcze? Nazywam się Szydło, Beata Szydło.

Cytowała samą siebie z 2015 r., gdy była jeszcze kandydatką na premiera. Ale teraz nie dodała dalszych słów: "nie będę przez nikogo sterowana". Wówczas miała na myśli sterowanie przez Jarosława Kaczyńskiego. Dziś dała znać, że nie wygasiła swoich ambicji, choć jej wpływy w obozie władzy de facto wygasił na spółkę J. Kaczyński z Morawieckim. Szydło ma teraz inną funkcję: narzędzia, które ma pociągnąć listę PiS do Parlamentu Europejskiego i nie pozwolić, by PiS przegrało wybory europejskie. Była premier staje się historią, bo Jarosław Kaczyński ogłosił dziś plan na "dobrą zmianę" 2.0.