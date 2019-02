PSL wchodzi do Koalicji Europejskiej. Kosiniak-Kamysz: To nie jest "antyzwiązek"

Polskie Stronnictwo Ludowe i Unia Europejskich Demokrat闚 przyst徙i造 do Koalicji Europejskiej. Decyzja zapad豉 podczas spotkania cz這nk闚 rady naczelnej. Po stronie PSL 86 cz這nk闚 by這 "za", natomiast 8 przeciwko, z kolei po stronie UED decyzja zosta豉 podj皻a jednog這郾ie.

PSL-UED w Koalicji Europejskiej

- To by czas dyskusji w jakiej formule nasze warto軼i, nasz program, nasze pomys造 na Polsk i Europ b璠 najlepiej realizowane, w jakiej formule wystartowa do PE. Jeste鄉y formacj demokratyczn, przeprowadzili鄉y powa積 dyskusj - powiedzia na konferencji po obradach rady W豉dys豉w Kosiniak-Kamysz, szef ludowc闚. - Rada Naczelna PSL dbaj帷 o jak najlepsz przysz這嗆 Rzeczpospolitej, pomy郵no嗆 jej obywateli, podj窸a decyzj o budowaniu wielkiej koalicji propolskiej i proeuropejskiej - doda. Stwierdzi te, 瞠 PSL nie b璠zie tworzy tej koalicji "przeciwko komu". - To nie jest antyzwi您ek, antykoalicja - stwierdzi.

W pi徠ek do wsp馧tworzonej przez PO Koalicji Europejskiej do陰czy豉 Nowoczesna. Wcze郾iej znalaz造 si w niej SLD, Zieloni i Teraz! Ryszarda Petru.