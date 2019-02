Kaczyński sypie obietnicami i ruszyła lawina komentarzy. "Tak się wręcza kopertę suwerenowi"

rezun-one 27 minut temu Oceniono 13 razy 11

Słyszałem na nagrani co obiecywał Austriakowi a potem wyrzucił go do Ziobry.

Nam też przyjdzie grzywny płacić jak mu uwierzymy.

Daj nam to deweloperze na piśmie, poświadczone przez Sejm, Senat i Prezydenta.

Twoi SBecy prezesie wymyślą każde kłamstwo, 70 lat doświadczenia.