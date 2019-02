Konwencja PiS. Mateusz Morawiecki mówi o obietnicach: To jest walka o klasę średnią

Premier Mateusz Morawiecki zaczął słowami: "Witaj reprezentacjo dobrej zmiany!". Następnie zażartował. - Kto nigdy się nie spóźnił, ten niech pierwszy rzuci kamieniem w tego dinozaura w naftalinie - powiedział.

Morawiecki: Druga kadencja pozwoli zrealizować nasz plan

Sprawowanie władzy porównał do meczu koszykarskiego. - Pierwsza kadencja zbliża się do końca. Ale żebyśmy naprawdę odnieśli zwycięstwo, musimy zwyciężyć w tych wyborach, żeby wejść w drugą połowę tego meczu, drugą kadencję - stwierdził. - Druga kadencja pozwoli realizować nasz plan, realizować wszystkie zdobycze, o których mówił pan prezes - dodał.

- Polska zasługuje na więcej. Praca dla Polaków, dostatnia Polska - to jest motto naszego programu - powiedział Mateusz Morawiecki. - To są wybory o zmianę w Polsce, musimy wygrać te wybory, by zmieniać Polskę - dodał.

"Tu siedzi koalicja polska"

Jak powiedział Mateusz Morawiecki, w Polsce są dwie partie. - Partia, która chce zmiany władzy i partia, która chce zmiany Polski. Chce zmienić Polskę na lepsze - mówi Morawiecki. Premier nie mógł sobie darować uszczypliwości pod adresem opozycji. - Oni mówią "Koalicja Europejska", szkoda, że nie polska. Tu na tej sali siedzi właśnie koalicja polska - stwierdził.

Morawiecki: Budujemy Europę i jej przyszłość

- Praca dla Polaków, dostatnia Polska. To jest motto naszego programu - stwierdził polityk PiS. - To są wybory o zmianę w Polsce. (...) Polska jest już w Europie od 1000 lat. Współtworzy Europę. To my jesteśmy Europejczykami, budujemy Europę i jej przyszłość - podkreślił.

Mówiąc o nowym programie, Mateusz Morawiecki powtórzył obietnice Jarosława Kaczyńskiego. - To jest walka o klasę średnią na poziomie europejskim. I ta walka będzie rozgrywać w PE. I my mamy znakomitą reprezentację - stwierdził.