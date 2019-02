Na konwencji PiS gościem specjalnym jest dinozaur. "Uratowany przed kamieniami Kopacz"

PiS podczas sobotniej konwencji postawił na jej żartobliwy charakter. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia figury dinozaura z hasłem "Ja Cię nie mogę".

Zdjęcia z dinozaurem robili sobie m.in. politycy PiS. Jednak ich komentarze wskazują wyraźnie na to, że figura dinozaura to nie tylko urozmaicenie kącika dla dzieci, ale uszczypliwa uwaga w stronę Ewy Kopacz. To odwołanie do wpadki byłej premier, która mówiła o tym, że ludzie rzucali w dinozaury kamieniami i dlatego te zwierzęta wyginęły.

- Gotowi na mega Konwencję PiS? Gościnnie dinozaur uratowany przed kamieniami - napisał senator Łukasz Mikołajczyk.