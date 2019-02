Nowy sondaż: Zjednoczona Prawica z 22 mandatami w PE. Dobry wynik Wiosny Biedronia

cysiowps 25 minut temu Oceniono 12 razy 4

Trend jest już wyraźny. Ostatnie 3 sondaże Estymatora dla Do Rzeczy:

26.I.2019 - PIS 42,4%

9.II.2019 - PIS 39,7%

23.II.2019 - PIS 38.5%

W tym ostatnim sondażu jak dodać KE(33,4%) i PSL(5,1%), a tak wystartują, to daje to 38,5%. Idealny remis z PIS.

Do wyborów europejskich PIS zgodnie z trendem pewnie spadnie do 35% minus, a KE wzrośnie do 40% plus.