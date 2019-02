Petru chce federacji Teraz z Nowoczesną. Lubnauer: Nie widzę przeszkód, żeby wrócił do partii

Ryszard Petru był założycielem i liderem Nowoczesnej. W 2017 roku stracił jednak pozycję przewodniczącego partii na rzecz Katarzyny Lubnauer, a w maju 2018 roku ostatecznie ją opuścił.

Ryszard Petru proponuje Nowoczesnej "ścisłą współpracę"

Teraz, przy okazji zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, wystosował do członków Nowoczesnej list otwarty na Facebooku, w którym proponuje nawiązanie współpracy.

- Naczelnym zadaniem całej opozycji jest uchronić Kraj przed niszczącym działaniem Prawa i Sprawiedliwości. Współpraca jest tak ważna, że wszelkie różnice dzielące ugrupowania opozycyjne muszą zejść na plan dalszy - napisał w nim. - Nasi wyborcy oczekują także ścisłej współpracy od nas, przedstawicieli liberalnej części społeczeństwa w Sejmie i społeczeństwie - dodał.

Polityk zaproponował również zawiązanie klubu federacyjnego Teraz Nowoczesna.

Katarzyna Lubnauer odpowiada

Przewodnicząca Nowoczesnej ustosunkowała się do propozycji Ryszarda Petru w "Faktach po Faktach" w TVN 24. Według niej zawiązanie klubu federacyjnego nie jest dobrym pomysłem. - My jesteśmy przywiązani zarówno do nazwy, jak i do naszego klubu w tym kształcie. Musimy mieć swobodę w decydowaniu, jak głosujemy, w jaki sposób się wypowiadamy w imieniu partii, to może nam dać tylko klub, który reprezentuje nasze wartości - powiedziała.

Nie wyklucza jednak powrotu Ryszarda Petru do partii. - Jeżeli Ryszard Petru zwróci się z propozycją powrotu do Nowoczesnej, do klubu i będzie zgoda wszystkich członków klubu, to ja nie widzę przeszkód - stwierdziła Katarzyna Lubnauer.