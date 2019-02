Paweł Kukiz chce, by Israela Kaca uznano za "persona non grata". "Wymaga tego interes RP"

2 Otwórz galerię Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Paweł Kukiz w liście do Mateusza Morawieckiego domaga się wpisania p.o. szefa izraelskiego MSZ Israela Kaca na listę osób niepożądanych. Chce, by polityk został uznany przez polski rząd za "persona non grata".

