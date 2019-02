Kamil Bortniczuk: Jarosław Kaczyński to mąż stanu. "Mąż stanu w masce" odpowiada Krzysztof Brejza

glencok 26 minut temu Oceniono 3 razy 3

Układ na układzie. Niezapłacone faktury za pracę Austriaka dla Srebrnej, miliardy wypompowane ze SKOKÓw, tysiące pisiewiczów obsadzonych od sprzątaczek do prezesów, sitwa partyjno-finansowa. Jeszcze Kaczyński bezczelnie ustawiający Austriaka: Nie zapłacimy, idź sobie do sądu.

I jeszcze pełno współpracowników UBecji przyklejonych nie gdzieś na uboczu tylko do najważniejszych ludzi w pisie. I to nie przypadkiem, tylko idiota może wierzyć że Kaczyński czy macier ie wiedzą jaką przeszłość mają ludzie którzy od lat sa obok nich