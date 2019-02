Roman Giertych napisał list do Zbigniewa Ziobry. "Niech się pan ratuje! Póki nie jest za późno"

W środę w Sejmie posłowie PO-KO zgłosili wniosek o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. Po krótkiej debacie wniosek odrzucono.

Roman Giertych ironizuje: Moja pozycja lidera jest oczywista

W czwartek na Facebooku Romana Giertycha pojawił się list adresowany do Zbigniewa Ziobry. W pierwszych wersach mecenas odnosi się do słów, które minister sprawiedliwości powiedział wczoraj z sejmowej mównicy. - KO poszukuje lidera i chyba go znalazła: nie jest nim ani Schetyna, nie Petru, a Roman Giertych - mówił wczoraj Ziobro. Roman Giertych pisze, że wzrusza go troska ministra o los opozycji i ironizuje, że jego pozycja jako jej lidera jest "oczywista i bezsporna".

Od dawna wydawane przeze mnie dyspozycje są wiernie realizowane przez wszystkich. Nawet Czarzasty zanim wszedł do Koalicji pytał mnie o zgodę

- pisze.

Nie zabrakło także złośliwości pod adresem samego ministra. Giertych napisał o toczącym się w prokuraturze postępowaniu dotyczącym sprawy Srebrnej i tzw. taśm Kaczyńskiego. - Tylko w panu nadzieja, że pańska cenna rada powstrzyma opozycję przed samozagładą polegającą na interesowaniu się śledztwem w sprawie Srebrnej. Bo przecież tam nic ciekawego nie ma, i gdyby jak Pan słusznie powiedział nie wina moja, to już dawno mógłby Pan śledztwo zakończyć (chociaż go Pan jeszcze nie rozpoczął).

Roman Giertych pisze do Zbigniewa Ziobry list

Najciekawszym wątkiem w liście Giertycha jest jednak anegdota o filmie, który swego czasu mecenas widział. Widział na nim scenę, w której saperzy próbują wysadzić znajdującą się nad rzeką tamę. Początkowo ładunek nie zadziałał - ludzie stali i patrzyli, "skoro tyle stała, to jeszcze postoi" - myśleli. "To był jednak błąd" - pisze Giertych. Po chwili budowla zaczęła pękać, trzaskać i runęła. Z tragedii udało się uratować tylko garstce ludzi, którzy odlecieli helikopterem.

I ten właśnie filmowy helikopter stał się polityczną metaforą Giertycha.

Panie ministrze! Niech pan nie pozwoli, aby pana miejsce w helikopterze zajęła jakaś Kempa czy Mazurek. Niech pan nie pozwoli, aby pana rywal - Joachim spoglądał na pana z góry, gdy wody będą zalewać wszystko. Niech się pan ratuje! Póki nie jest za późno

- apeluje Roman Giertych do Zbigniewa Ziobry.

O jaki "helikopter" chodzi? Można podejrzewać, że Roman Giertych mówi o listach PiS do europarlamentu, na których znaleźli się m.in. Beata Kempa, Beata Mazurek czy Joachim Brudziński. Zbigniew Ziobry nie jest kandydatem partii do PE.

Przypominamy również, że politycy opozycji zgryźliwie komentują ogłoszoną listę PiS na europarlamentu. Mówią o niej "Akcja ewakuacja", sugerując, że politycy PiS chcą uciec z Polski "ratując się z tonącego statku".