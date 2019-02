kmwsm 27 minut temu Oceniono 12 razy 10

Biedron ma racje. Nie ma wymiany politykow w Polsce. Stare dziady trzymaja sie stolkow i nie dopuszczaja mlodych. Telewizje ciagle zapraszaja starych dziadow na pogaduszki. Co taki dziad moglby innego robic. Co on umie? Tacy jak Belka, bielecki i Giertych to fachowcy, nie musieli prosic o jalmuzne podatnika. Odeszli do biznesu albo do wlasnych firm, a taki Miller np? Co on robi w telewizji kilka razy w tygodniu? W Kanadzie gdzie mieszkam tak nie ma. Byl polityk... nie ma ciagle wiecznego polityka.