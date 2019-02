Platforma Obywatelska chce ponownej lustracji Antoniego Macierewicza. Chodzi o notatkę SB

siwywaldi przed chwilą Oceniono 1 raz 1

Teraz to możecie Antosiowi skoczyć.

Bo nie po to czyścił archiwa łącznie z tymi WSI, żeby teraz ktoś mógł mu w papiery zaglądać.

A znając życie, to domyślam się że co zniszczył to zniszczył, ale przy okazji nie omieszkał sobie zachować lepszego zbiorku kwitów, niż niegdyś posiadał sam Moczar :-))