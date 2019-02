Posłanka PO o minister Annie Zalewskiej: Jak Pani śmie uciekać do Parlamentu Europejskiego?

puuchatek godzinę temu Oceniono 26 razy 22

No tak: jak we wrześniu okaże się, jaki potworny b…del rozgrywa się w liceach (zwłaszcza w dużych miastach), jak 1/3 dzieciaków nie dostanie się do wybranych liceów z braku miejsca, a reszta będzie się uczyć w przepełnionych klasach i cierpieć z powodu bałaganu wynikającego z realizowania w jednej szkole dwóch różnych podstaw programowych - to sprawczyni całego zamieszania będzie sobie już wygodnie siedzieć w Brukseli.



Sprytnie pomyślane.