Ambasador USA w Polsce: izraelski minister powinien przeprosić

karbid22 godzinę temu

Było tak: żona zdradziła męża a potem go przeprosiła. A on dał jej buzi , wybaczył i wszystko wróciło na swoje miejsce : on nadal ją kochał i dawał podarki. I tak do następnego razu, kiedy wszystko się powtórzyło.