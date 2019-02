Marek Belka dla Gazeta.pl: Jest koncepcja, żebym startował do Europarlamentu z Łodzi

cysiowps godzinę temu Oceniono 6 razy 2

Wiosna na początku zaskoczyła świetną konwencją, ale teraz przyszła proza życia. Już samo jej zachowanie względem RAZEM niczym się nie różniło o pożarcia N przez Schetynę. A przecież RAZEM i Wiosna to partie które niczym się nie różnią w odbiorze przeciętnego wyborcy. Więc jak Biedroń nie potrafi się dogadać z Zandbergiem, to z kim będzie potrafił się dogadać ? Po co nam kolejny polityk z wybujałym ego ? Many już Kaczyńskiego, wystarczy.

Do tego Koalicja Obywatelska/Europejska w sondażach daje ogromne szanse na pokonanie PIS, więc sporo ludzi w obawie przed stratą głosu odpuści sobie Wiosnę.

Daję Wiośnie maks 8-10%.