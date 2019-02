Według ustaleń portalu niezalezna.pl Joanna Lichocka wystartuje z trzeciego, natomiast wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk z czwartego miejsca wielkopolskiej listy. Obecny europoseł Zbigniew Kuźmiuk dostał z kolei "trójkę" na Mazowszu.

We wtorek po posiedzeniu przy Nowogrodzkiej Beata Mazurek poinformowała o "jedynkach" i "dwójkach" na listach PiS do europarlamentu. W wyborach do PE wystartują m.in.: Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Zdzisław Krasnodębski, Beata Mazurek, Anna Zalewska, Beata Kempa i Joachim Brudziński. Pełną listę kandydatów PiS z miejsc biorących znajdziesz TUTAJ.

Ponadto rzeczniczka PiS podała również, że szefem sztabu w kampanii do Parlamentu Europejskiego został jednogłośnie wybrany europoseł Tomasz Poręba. Polityk był szefem sztabu wyborczego również podczas wyborów samorządowych.