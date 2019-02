USA apelują do Polski i Izraela. "Wzywamy naszych sojuszników do kontynuowania współpracy"

lukasz_patrykus pół godziny temu Oceniono 7 razy 3

Biegiem pis... Pokażcie szybko swoją "murzyńskość" i przeproscie USA i na wszelki wypadek Izrael...

I pomyśleć że jeszcze cztery lata temu Polska grała w ekipie z trójkąta Weimarskiego, miała doskonałe stosunki praktycznie ze wszystkimi krajami UE w tym z największymi w Europie gospodarczo Niemcami i Francją, Polak bez problemu został prezydentem UE, byliśmy jednym z głównych negocjatorow porozumień między Ukrainą i Rosją po wydarzeniach na Majdanie,....etc etc etc

A potem nastały te paździerze z Pisu, Fotygi, Szczerskie i Spółka i nasz kraj zdegradowały do jakiejś amerykańskiej kolonii, robiącej co kilka dni laske Trumpowi i płacąc za to na dodatek miliardy dolarów