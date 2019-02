Na spotkanie w Watykanie ws. pedofilii pojedzie jednak abp Jędraszewski. Abp Gądecki w szpitalu

krzywelustro godzinę temu Oceniono 12 razy 10

Arcybiskup Gądecki ogłosił niedawno światu, co powie ofiarom księży-pedofilów podczas spotkania nakazanego przez Franciszka: "Istnieje możliwość cierpienia za kogoś innego. Kościół potrzebuje cierpienia za swoja egzystencję".



Czasami fajnie jest pocierpieć za kogoś innego w szpitalu, żeby nie musieć świecić oczami przed Franciszkiem. Jeśli jeszcze do szpitala na ostry nawrót łupieżu trafi Jędraszewski, to do Franciszka wyślą pewnie plebanijną gosposię.