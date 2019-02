PiS podaje "jedynki" do europarlamentu. Na liście wielu członków rządu i była premier

Agencja Gazeta | twitter.com/AC_Sobol

Beata Szydło, Joachim Brudziński czy Anna Zalewska - to część osób, które będą "jedynkami" na listach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do europarlamentu. Na Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie, na którym zatwierdzono liderów list do Parlamentu Europejskiego.

