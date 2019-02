Kłótnia na komisji o rekompensaty dla TVP. Posłanka PiS zaczęła krzyczeć, opozycja wyszła z obrad

We wtorek sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zajmowała się poselskim projektem nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, zgodnie z którym media publiczne otrzymałyby 1,26 miliarda złotych. To kwota, jaka miałaby rekompensować im utratę pieniędzy w związku z ulgami i zwolnieniami z obowiązku opłaty abonamentu.

Posłowie opozycji podnosili, że obiekcje wobec projektu wniosło Biuro Analiz Sejmowych. Według BAS wsparcie finansowe, ujęte w projekcie, "może zostać uznane za plan przyznania nowej pomocy, podlegający zgłoszeniu Komisji Europejskiej".

"Wątpliwości BAS podniesione znienacka"

Iwona Śledzińska-Katarasińska z klubu PO-KO, wiceprzewodnicząca komisji, wskazywała, że na posiedzeniu rozpatrywany jest projekt, co do którego wątpliwości ma właśnie BAS, a do argumentów Biura nikt się nie odniósł. Wątpliwości miał też Michał Kamiński z klubu PSL-UED, który chciał wstrzymania prac nad projektem, do momentu otrzymania opinii Komisji Integracji Europejskiej w tej sprawie.

Wniosek został jednak odrzucony, a przewodnicząca Elżbieta Kruk z PiS przeszła do dalszego rozpatrywania projektu, stwierdzając przy okazji, że rok wcześniej, w przypadku podobnego projektu, BAS nie podnosiło takich wątpliwości.

To jest rekompensata za stracone wpływy, przewidziane w ustawie. Czyli to jest pomoc publiczna przewidziana w prawie. (...). Te wątpliwości, podniesione znienacka, bo nigdy wcześniej BAS wątpliwości do tego typu rozwiązań nie podnosiło

- mówiła Kruk.

Posłowie wychodzą na znak protestu. "Knajackie szyderstwa"

Po kilkunastu minutach, gdy posłowie opozycji dopytywali się np. o to, ile z tych pieniędzy trafi na "paski nienawiści" w TVP Info, doszło do małej awantury. Najpierw Elżbieta Kruk krzyknęła do jednego z członków komisji, który najwidoczniej domagał się głosu: - Nie halo! Przepraszam bardzo, komisja przyjęła porządek dzienny posiedzenia, rozpatrujemy projekt ustawy.

Zareagował na to Michał Kamiński.

Ja w kwestii formalnej. Wypowiedziom posłów opozycji towarzyszą knajackie szyderstwa ze strony polityków partii rządzącej, a także pani na nas krzyczy. Sugerowałbym kolegom z opozycji, abyśmy opuścili to posiedzenie, żeby państwo...

- tutaj wyłączono mikrofon Kamińskiemu, a posłowie z PO-KO, PSL i Nowoczesnej zgodnie opuścili obrady.

Rekompensata dla mediów publicznych

Rekompensata z budżetu państwa dla mediów publicznych, zgodnie z projektem, ma w tym roku wynieść 1,26 mld zł. To nie pierwszy raz, gdy TVP i Polskie Radio otrzymają takie wsparcie. W latach 2017-2018 dostały już z tytułu rekompensaty 980 mln złotych.

Pomysł rekompensat jest argumentowany tym, że niektóre grupy społeczne są ustawowo zwolnione z opłacania abonamentu, bądź przysługują im ulgi, dlatego też TVP czy Polskiemu Radiu należy to wynagrodzić.