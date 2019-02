Roman Giertych wnioskuje o zmianę prokurator w sprawie tzw. taśm Jarosława Kaczyńskiego

Roman Giertych poinformował, że złożył wniosek o zmianę prokurator prowadzącej dochodzenie. Jak wyjaśnił, ma to związek z zastrzeżeniami co do ostatniego przesłuchania austriackiego biznesmena, które odbyło się w zeszłą środę. Jego zdaniem próbowano wówczas zaprotokołować słowa, które nie padły z ust Birgfellnera.

"Powstała wątpliwość, czy nie mamy do czynienia z manipulacją"

- Na poprzednim przesłuchaniu mieliśmy do czynienia z próbą zapisania do protokołu treści zeznań, których świadek nie złożył. I to zeznań, które bezpośrednio zrzucały odpowiedzialność z Jarosława Kaczyńskiego - wyjaśnił Giertych po złożeniu wniosku.

- Powstała wątpliwość, czy nie mamy do czynienia z pewnego rodzaju manipulacją, nie przesądzając, że taka manipulacja była czy nie. Ale taka sytuacja spowodowała, że pojawiły się wątpliwości co do bezstronności prokuratora i z tego powodu złożyliśmy wniosek - dodał Giertych.

Jak wskazał, "ze względu na specyfikę postępowania dotyczącego jednej z najważniejszych osób w Państwie" chciałby, żeby nowy prokurator prowadzący sprawę został wyznaczony w drodze losowania, któremu będą mogli przyglądać się pełnomocnicy austriackiego biznesmena. .

O zastrzeżeniach co do przebiegu przesłuchania mówił wcześniej Jacek Dubois, drugi pełnomocnik austriackiego biznesmena.