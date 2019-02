Antoni Macierewicz ujawnił wojskowe dane, teraz się odgryza. "Opozycja ma się czego wstydzić"

myczyoni pół godziny temu Oceniono 16 razy 14

Zaniedbania? Dla p AM uwalenie kontraktu na caracale z offsetem na 10 mld , renowacja hełmów z epoki Gomułki, zakupy zapalników do min z lat 50, uwalenie izraelskiej oferty na himars , wprowadzenie do WOT nowego uzbrojenia i środków transportu ( liniowe jak widać nie potrzebują), faworyzowanie ofert USA kosztem budżetu i obronności, zakup od czapy z budżetu MON samolotów dla VIP to już jest powód do dumy?